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Киберфутболисту «Локомотива» вручили футболку сборной России
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Киберфутболисту «Локомотива» вручили футболку сборной России 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов получил футболку сборной России из рук исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева и председателя комитета по интерактивному футболу РФС Игоря Ефремова. Как сообщает пресс-служба Loko eSports, встреча была приурочена к поездке киберспортсмена на отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет в Манчестере с 13 по 15 апреля.
Напомним, Ufenok77 будет единственным представителем России на предстоящем отборочном турнире, так как он занял 19-е место в мире по итогам февраля.
Киберфутболист «Локомотива» первым в России одержал 40 побед в одной Weekend League // Киберфутболист «Локомотива» — единственный представитель России на втором «мейджоре»
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