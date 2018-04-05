Киберфутболисту «Локомотива» вручили футболку сборной России

Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов получил футболку сборной России из рук исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева и председателя комитета по интерактивному футболу РФС Игоря Ефремова . Как сообщает пресс-служба Loko eSports, встреча была приурочена к поездке киберспортсмена на отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет в Манчестере с 13 по 15 апреля.

Напомним, Ufenok77 будет единственным представителем России на предстоящем отборочном турнире, так как он занял 19-е место в мире по итогам февраля.

Киберфутболист «Локомотива» первым в России одержал 40 побед в одной Weekend League // Киберфутболист «Локомотива» — единственный представитель России на втором «мейджоре»