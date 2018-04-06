Агент рассказал о будущем аргентинцев в «Зените»

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о перспективах аргентинских игроков "Зенита" в летнее трансферное окно.

"Я думаю, что интерес к зенитовским аргентинцам сохраняется на том же уровне, что и год назад. Нужно понимать, что до чемпионата мира вряд ли что-то будет происходить. Клубы хотят посмотреть, вызовут ли игрока в сборную на турнир, как он на нем будет выступать, какие звезды будут зажигаться. В год, когда проводится чемпионат мира, у клубов есть тенденция ждать.

Прежде всего, внимание будет приковано к Паредесу и Краневиттеру. Те, кто будут играть в своих сборных, и будут играть хорошо, будут получать хорошие предложения, их цена будет расти. На тех, кто играть не будет, цена останется на том же уровне", — отметил агент.

Ранее сообщалось, что интерес к Паредесу проявляет туринский «Ювентус».