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Агент рассказал о будущем аргентинцев в «Зените»
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Агент рассказал о будущем аргентинцев в «Зените» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о перспективах аргентинских игроков "Зенита" в летнее трансферное окно.
"Я думаю, что интерес к зенитовским аргентинцам сохраняется на том же уровне, что и год назад. Нужно понимать, что до чемпионата мира вряд ли что-то будет происходить. Клубы хотят посмотреть, вызовут ли игрока в сборную на турнир, как он на нем будет выступать, какие звезды будут зажигаться. В год, когда проводится чемпионат мира, у клубов есть тенденция ждать.
Прежде всего, внимание будет приковано к Паредесу и Краневиттеру. Те, кто будут играть в своих сборных, и будут играть хорошо, будут получать хорошие предложения, их цена будет расти. На тех, кто играть не будет, цена останется на том же уровне", — отметил агент.
Ранее сообщалось, что интерес к Паредесу проявляет туринский «Ювентус».
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