Дотянуться до олимпийских высот

На Малой спортивной арене «Лужники» 6-7 апреля состоятся матчи Кубка Дэвиса — на корте сразятся российская и австрийская мужские сборные по большому теннису. Выходу спортсменов на профессиональный уровень предшествуют годы упорных тренировок. Как выстроена система отбора и подготовки будущих олимпийских чемпионов в столице в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали эксперты.

На занятия в кружки, секции, спортивные школы детей обычно приводят родители. Цели у всех разные — одни желают укрепить здоровье ребенка, другие — сделать из своего чада олимпийскую звезду. А вот понимание, чем отличается профессиональный спорт от обычной физической активности, есть не всегда.

Понимать разницу

— Успехи наших спортсменов, тех, чьи имена сегодня «гремят», не дают покоя многим родителям, — говорит заместитель генерального директора ГБУ «Спортивный комплекс „Мегаспорт“ Москомспорта, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта, президент Московской федерации конькобежного спорта Варвара Барышева. — Но нужно здраво взвешивать данные детей, реально их оценивать. Родители должны четко понимать, что такое карьера в профессиональном спорте. Это система с жестко выстроенным графиком, постоянными тренировками. Предполагаются занятия спортом на профессиональном уровне и немалые расходы. Нередко за свой счет придется приобретать экипировку, оплачивать дополнительные занятия с тренером. Особенно, если речь идет о занятиях в частном порядке. Не исключено, что в число расходов войдет аренда помещения и оборудования. В год, в зависимости от сложности и развитости вида спорта, на все про все могут уходить миллионы рублей.

— За время работы проекта прошли более 9 тысяч детей, — привел статистику Андрей Карцев. — В прошлом году мы обзвонили родителей, чьи дети прошли тестирование. После полученных рекомендаций, около 42 процентов опрошенных родителей либо поменяли вид спорта, либо сделали выбор в пользу одного из предложенных. Еще 38 процентов респондентов сообщили, что данные тестирования и выбранный ими ранее вид спорта совпали. Другие пять процентов полученными рекомендациями не воспользовались. Вместе с тем, даже если ребенок занимается спортом на уровне любителя, а не профессионала — для себя, для здоровья, все это, по словам экспертов, идет только на пользу, дисциплинирует человека. Будь то бег, плавание, акробатика, футбол, баскетбол или легкая атлетика. — Дети становятся более ответственными, умеют быстро собраться, мобилизовать силы, добиваться результата, — перечисляет плюсы Оксана Рочева. При этом важно не уходить с головой в спорт, а уделять внимание образованию — с прицелом на будущее. Этот же совет эксперты дают и профессиональным спортсменам. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Александр Журавлев , социолог, практический психолог:

— Правы те родители, которые считают, что их дети должны быть заняты. Дальше, если мы говорим о выборе вида спорта, то решение должно быть осмысленным. При этом важно учитывать мнение самого ребенка, даже если ему три-четыре года. Чтобы была мотивация. Работать с родителями должен тренер — всегда честно и без кокетства говорить об ожидаемом результате, не давая ложных надежд. Хорошо, когда в раннем возрасте дети получают правильный импульс, вектор развития. И, конечно, необходимо с умом расставлять акценты, находить баланс между спортом и образованием. Чтобы развитие человека было гармоничным.

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