«Фонбет» оценил шансы «Манчестер Сити» победить «МЮ» и стать чемпионом Англии

7 апреля на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» сыграет с « Манчестер Юнайтед » в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Сити» в случае победы станет чемпионом Англии.

Букмекеры «Фонбет» уверены в победе «Манчестер Сити». На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.90, на победу «Манчестер Юнайтед» — с коэффициентом 4.20, на ничью — с коэффициентом 3.80. Игроки тоже не сомневаются в победе «Сити». На команду Хосепа Гвардиолы поставили 77% клиентов, на «Манчестер Юнайтед» — 19%, на ничью — всего 4%. Оператор считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 2,5 — за 2.00. Игроки согласны с букмекерами: 94% клиентов поставили на ТБ 2,5 и всего 6% — на ТМ 2,5.

Самой популярной стала ставка на победу «Манчестер Сити» — её выбрали 50% клиентов «Фонбет». 15% игроков поставили на то, что «горожане» не проиграют, 13% — на тотал больше 2,5 голов, 12% — на победу «Манчестер Юнайтед». 10% клиентов предпочли ставку на тотал больше 1,5. Самая крупная ставка — на победу «Манчестер Юнайтед». Она входит в экспресс на сумму 209 000 рублей. В среднем на матч «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» ставят 708 рублей.

(См. все коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»).