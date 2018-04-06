Жозе Моуринью: «Не скрываю, что хочу стать вторым»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», который состоится 7 апреля, отметил, что команда еще не гарантировала себе места в первой четверке по итогам турнира. В случае поражения «красных дьяволов» «горожане» досрочно выиграют титул.

— Моя мотивация — занять второе место, — цитирует Моуринью Sky Sports. — Математически мы не гарантировали себе места в первой четверке. Для меня это главная задача, но я не скрываю, что хочу стать вторым.

В действительности между вторым, третьим и четвертым местами нет разницы, но мы занимаем вторую строчку уже несколько месяцев. Задача на завтрашний матч — набрать очки и в итоге занять второе место.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.