На ЧМ-2018 будет работать сервис комментариев для слабовидящих

Организаторы чемпионата мира-2018 предоставят сервис аудио-описательного комментирования матчей для незрячих и слабовидящих людей на всех 12 аренах турнира, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

Сервис представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее. Оборудование аудио-описательного комментирования зрители смогут получить бесплатно на информационных стойках стадионов. В 2017 году на матчах Кубка конфедераций оргкомитет «Россия-2018» уже предоставлял данную услугу.

— Во время чемпионата мира услуга аудио-описательного комментирования будет доступна на всех 12 стадионах турнира, при этом на каждой арене мы планируем предоставить не менее 200 комплектов оборудования. На стадионе «Лужники» и стадионе «Санкт-Петербург» помимо русского языка услуга будет предоставляться на английском языке, — сказал руководитель управления по организации соревнований, подготовке футбольных полей, услугам для команд и зрителей оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Григорьев

Также пресс-служба отмечает, что маломобильные зрители смогут воспользоваться гольф-картом, чтобы добраться до своего места на стадионе, куда их проводят волонтеры. На каждом стадионе ЧМ-2018 будут работать информационные стойки, где зрители смогут получить необходимую информацию, а также браслет для ребенка с данными сопровождающего. Волонтеры окажут болельщикам информационную и навигационную поддержку.