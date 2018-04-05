Юнармейцы образовательного комплекса заняли третье место на городских соревнованиях 

12 воспитанников военно-патриотического объединения образовательного комплекса «Юго-Запад» «Гвардеец» приняли участие в соревнованиях по спортивной подготовке Спартакиады военно-патриотических объединений профессиональных образовательных организаций Городского ВПК «Трудовые резервы Москвы».
Юноши и девушки соревновались по 3 видам спорта: бег на 3000 метров (юноши); бег на 2000 метров (девушки); бег на 100 метров.
В результате упорной борьбы команда образовательного комплекса заняла третье место. Победителем в личном первенстве среди юношей до 18 лет в беге на 100 метров стал Александр Куваев (ТСП «Севастопольское»). Примечательно, что в составе команды достойно выступили восьмиклассники «Юго-Запада», ребята из кадетского класса (ТСП «Вавиловское).