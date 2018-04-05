«Фонбет» оценил шансы «Спортинга» выиграть у «Атлетико» в Мадриде 

5 апреля мадридский «Атлетико» на своём стадионе сыграет с лиссабонским «Спортингом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча начнётся в 22:05 по московскому времени. Букмекеры «Фонбет» видят фаворитом матча «Атлетико». На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.30, на победу «Спортинга» — с коэффициентом 12.00, на ничью — с коэффициентом 5.00. Клиенты тоже уверены в команде Диего Симеоне: 98% игроков выбрали победу «Атлетико», 1% — победу «Спортинга» и 1% — ничью. Эксперты считают, что команды забьют меньше трёх голов: на тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1.95. Большинство клиентов, наоборот, рассчитывает на результативную игру. 91% игроков поставил на тотал больше 2,5 и всего 9% — на тотал меньше 2,5. Оператор не сомневается, что в полуфинал пройдут мадридцы. На выход «Атлетико» в следующую стадию можно поставить с коэффициентом 1.17, на проход «Спортинга» — с коэффициентом 5.10. Игроки согласны с букмекерами: на проход «Атлетико» поставили 98% клиентов «Фонбет», на проход «Спортинга» — всего 2%. Самая популярная ставка — на победу «Атлетико», её предпочли 74% клиентов. 8% игроков выбрали ТБ 2,5 голов. Самая крупная ставка — на победу мадридцев. Она входит в экспресс на сумму 300 000 рублей. В среднем на матч «Атлетико» и «Спортинга» ставят 597 рублей.
(См. все ставки на матч «Атлетико» — «Спортинг»).