«Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Видеопрогноз Александра Вишневского

Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура испанской Примеры 2017/2018 « Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид». Он полагает, что обе команды смогут отличиться в этой встрече.

Я Александр Вишневский и на этих выходных нас, любителей футбола, ждет очень много захватывающих дерби: ливерпульское, манчестерское, а я вам расскажу о мадридском.

Надо учитывать специфику, эти игры проводятся сразу после первых четвертьфиналов еврокубков, и накануне ответных четвертьфиналов. То есть, в одном случае команды уставшие и не до конца восстановившиеся, и это проблема «Атлетико», так как в минувший четверг «Атлетико» играл матч со «Спортингом» из Лиссабона. Выиграл 2:0, забил два гола в первом тайме, быстро решил свои вопросы, но все-таки команда выложилась, а сейчас скамейка у «Атлетико» не такая мощная, как обычно — отдали они несколько игроков в Китай, избавились от кого можно было, поэтому возможностей для ротации у Симеоне не так много. Поэтому возможно, что футболисты «Атлетико» будут немного подуставшими на «Сантьяго Бернабеу».

Что касается «Реала», то свою блистательную победу в Турине со счетом 3:0 и потрясающим голом Криштиану Роналду , «Реал» одержал довольно давно — во вторник. Однако, в среду ему предстоит сыграть ответный матч, поэтому Зидан может поберечь кого-то из своих лидеров. Но даже если это случится, то надо признать, что второй состав у «Реала» очень сильный, поэтому едва ли это как-то отразиться на результате.

Мне кажется, что «Реал» фаворит, потому что у него было гораздо больше времени на подготовку и он играет дома. Но надо учитывать, что с турнирной точки зрения игра практически не важна, так как и та и другая команда не догонят «Барселону» и не опустятся ниже четвертого места. А между третьим и четвертым местом в Испании сейчас нет никакой разницы, потому что четвертая команда напрямую выходит в Лигу чемпионов. Но это дерби, это престиж, поэтому команды будут стараться показать себя с лучшей стороны и мотивация будет высокой.

Я бы поставил на «обе забьют» в этой игре, поскольку в хорошей форме находятся нападающие обеих команд. В первую очередь надо отметить, что Диего Коста со «Спортингом» сыграл просто великолепно. Вообще, он нашел себя после плохой игры в Англии. Он получает удовольствие от игры в своей команде, которой он подходит душой и сердцем. Тут важно то, что помимо того, что сам Коста играет довольно хорошо, вдобавок расцвел Гризманн, стал забивать намного больше. Эта связка Гризманн — Коста выглядит намного лучше, чем когда француз страдал в одиночестве.

В то же время, «Реал» забивает неимоверно много голов. Криштиану в Лиге чемпионов творят просто невозможные вещи, а поскольку это матч тоже с сильной командой, то он тоже будет мотивирован. Другим нападающим «Реала» тоже нужно проявлять себя с лучшей стороны, Иско в хорошей форме, поэтому стоит здесь ждать голов. «Обе забьют» — ставка, которую я порекомендую. Тем более, что все потери, которые есть у обеих команд, они именно в обороне. Центральные защитники команд вылетели — Хименес у «Атлетико» не сыграет, а у «Реала» не сыграет Начо. Не самые глобальные потери, но стоит отметить, что они именно в обороне.

Поэтому я в этой игре поставлю на голы со стороны обеих команд. Конечно, «Реал» фаворит, можно даже поставить на его победу, но мне больше нравится ставка «обе забьют». Думаю, что в контратаке Гризманн и Диего Коста что-нибудь соорудят, поскольку игры против «Реала» для «Атлетико» неимоверно важные. Но так успешно играть против «Реала», как это было до прихода Зидана, у «Атлетико» сейчас не получается. Зидан хорошо противостоит «Атлетико». Мне кажется, что в этой игре будет счет 1:1 или 2:1 в пользу «Реала».

Такие мои ожидания от центральной игры очередного тура испанской Примеры.