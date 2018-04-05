Сергей Семак: Разговоры о возвращении в «Зенит» беспочвенны, с приходом Фурсенко потребность в Семаке отпала 

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак высказался о возможном возвращении в «Зенит».
— Журналисты сватали вас в «Зенит». Мол, Семака пестуют, лелеют, ведут и берегут для Питера. Он должен стать первым русским тренером «Зенита» за долгое время. Как вы к этому относились? — Спокойно. Потому что это не так, — сказал Семак в интервью еженедельнику «Футбол». — Какая-то связь у меня лично была с Максимом Львовичем Митрофановым и с Александром Валерьевичем Дюковым. Я с ними контактировал, с ними была договоренность, что если я вдруг буду нужен «Зениту» в любом качестве, я возвращаюсь. С приходом Сергея Александровича Фурсенко потребность в Семаке отпала автоматически. Поэтому все разговоры на тему возвращения на данный момент абсолютно беспочвенны. Я не знаю новое руководство абсолютно. И никаких договоренностей на данный момент с клубами нет.
— Почему нет взаимоотношений? — Мы незнакомы. Новое руководство я не знаю. Если раньше понятно было, что в случае необходимости я могу вернуться, то сейчас такого варианта не существует. Никаких договоренностей уже нет.
Напомним, Семак входил в тренерский штаб «Зенита» с 2013 по 2016 годы, а в зимнюю паузу в сезоне 2016/2017 возглавил «Уфу».
Накануне «Уфа» объявила о продлении контракта с Семаком на два года.