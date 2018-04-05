Сергей Семак: Разговоры о возвращении в «Зенит» беспочвенны, с приходом Фурсенко потребность в Семаке отпала

— Почему нет взаимоотношений? — Мы незнакомы. Новое руководство я не знаю. Если раньше понятно было, что в случае необходимости я могу вернуться, то сейчас такого варианта не существует. Никаких договоренностей уже нет.

Напомним, Семак входил в тренерский штаб «Зенита» с 2013 по 2016 годы, а в зимнюю паузу в сезоне 2016/2017 возглавил «Уфу».

Накануне «Уфа» объявила о продлении контракта с Семаком на два года.