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Российский посол в Лондоне хочет встретиться с главой британского МИД
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Российский посол в Лондоне хочет встретиться с главой британского МИД 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В посольстве РФ в Лондоне хотят провести встречу посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в свете расследования «дела Скрипалей».
В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту для обсуждения всего комплекса отношений. «Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время», — сказал ТАСС пресс-секретарь.
Сайт российского посольства опубликовал в субботу ответ пресс-секретаря дипмиссии на вопрос о текущем взаимодействии с МИД Великобритании в связи с отравлением в Солсбери. Российская сторона охарактеризовала уровень сотрудничества посольств двух стран, как не удовлетворительный. «Встреча давно назрела», отмечается в сообщении дипмиссии.
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