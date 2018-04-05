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Полиция арестовала четырех фанатов за беспорядки до игры Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА
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Полиция арестовала четырех фанатов за беспорядки до игры Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 апреля. Французская полиция арестовала четырех болельщиков, которые участвовали в беспорядках перед ответным матчем 1/8 финала футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и «Лионом». Об этом сообщает газета L'Equipe.
Три человека во время допроса сознались, что бросали в полицию до начала игры пиротехнические изделия, четвертый подозревается в нападении на полицейского. Все четверо должны будут явиться в суд в четверг для разбирательств. В результате инцидента, который произошел 15 марта, 13 полицейских получили ранения.
Ранее СМИ сообщали, что «Лион» может быть исключен из еврокубков из-за беспорядков. Французский клуб был условно отстранен от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года после событий, произошедших во французском городе в апреле 2017 года. Тогда во время матча 1/4 финала Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ» в городе и на стадионе «Парк Олимпик» произошли беспорядки с участием болельщиков двух команд. В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения клуба на один сезон должна быть применена.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА, по итогам двух матчей российская команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с лондонским «Арсеналом».
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