Легкоатлеты открыли новый беговой сезон. И не хотят останавливаться

В 2018 году в Москве запланировано проведение девяти уникальных забегов во главе с Московским марафоном. Разнообразие соревнований призвано вовлечь в бег как можно больше людей и вдохновить их не останавливаться.

Серия забегов не стоит на месте и постоянно развивается: в этом году заявлены новые даты, трассы, форматы и другие нововведения, развивающие беговую культуру России. Первый из девяти стартов уже состоялся. На территории спортивного комплекса «Лужники» 1 апреля прошел самый крупный весенний забег на пять километров — забег «Апрель». В нем приняли участие пять тысяч человек.

В 2017 году Московский марафон отметил первый юбилей — пять лет. Юбилейный старт был отмечен Всероссийской федерацией легкой атлетики как «Лучшее традиционное массовое соревнование 2017 года». 2018-й год будет посвящен укреплению позиций Московского марафона в России и мире.

— Сегодня Московский марафон — самое значимое беговое событие и крупнейший марафон России. Это отмечают не только российские любители спорта, но и зарубежные специалисты, — заявил директор забега Дмитрий Тарасов

Забег «Апрель» проводится второй раз. С каждым годом растет число участников спортивных событий и популярность здорового образа жизни, рассказал заместитель руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Кондаранцев

— «Апрель» открывает серию забегов в преддверии самого главного старта — Московского марафона. Дистанция пять километров позволяет размяться, не перетрудиться в начале сезона, — сказал Алексей Кондаранцев.

Традиционное открытие бегового сезона в Москве — это редкая возможность пробежать быструю асфальтовую пятерку по городу.

— Плоская трасса без подъемов отлично подойдет как для первого забега, так и для личного рекорда, — отметил столичный любитель бега Александр Дмитриев . — За последние годы на территории «Лужников» сформировалось настоящее беговое сообщество. Любители пробежек и даже профессиональные спортсмены тренируются здесь ежедневно. И, конечно, вдвойне приятно выступать здесь в рамках официальных забегов. Таких, как «Апрель». Лично я сегодня пытался установить собственный рекорд на пятикилометровке. К сожалению, не получилось. Но впереди в этом году у нас еще восемь организованных стартов, каждый из которых будет состязанием с самим собой за обновление лучшего времени.

На старте встретились опытные легкоатлеты, для которых «Апрель» стал хорошим поводом обновить личные рекорды, новички, впервые принимавшие участие в забеге, а также представители российского большого спорта и сотрудники электронных и печатных средств массовой информации.

Маршрут проходил вокруг олимпийского комплекса по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Лучший результат среди мужчин продемонстрировал Иван Панферов. Он пробежал дистанцию за 14 минут и 51 секунду. Второе место занял Павел Адышкин с результатом 14 минут и 52 секунды. Третьим к финишу пришел Искандер Ядгаров , его результат — 14 минут и 53 секунды. Самой быстрой участницей забега стала Юлия Конякина с результатом 16 минут и 58 секунд. Второе место досталось Валерии Гурьяновой. Она пробежала дистанцию за 17 минут и 32 секунды. Третьей стала Алина Ромашова, ее результат — 18 минут и одна секунда.

Уже совсем скоро, 15 апреля, в Москве состоится классический кросс «Лисья гора», который впервые был организован в октябре прошлого года.

С этого сезона «Лисья гора» будет проходить дважды в год: в апреле и октябре. В мире легкой атлетики весна и осень — это традиционный сезон забегов по пересеченной местности. Кроссы проходят на круговой грунтовой трассе. Участники стартуют и награждаются по возрастным категориям, что повышает соревновательный азарт и результаты бегунов.

Эксперты отмечают, что динамичные и зрелищные кроссы — новинка современного массового бега. Организаторы поставили перед собой цель познакомить широкую аудиторию с этим видом легкой атлетики.

— Мы движемся к воплощению давней мечты — проводить беговые мероприятия круглый год. Благодаря расширению линейки соревнований и работе бегового клуба «Столица» наши участники не прекращают занятия спортом даже в зимний период, — подчеркнул Дмитрий Тарасов.

КСТАТИ

В этом сезоне запланировано еще восемь забегов. Кроме двух кроссов «Лисья гора», 20 мая — Московский полумарафон, 10 июня — Красочный забег, а 28 июля — Ночной. 26 августа по центральным набережным столицы пробегут участники полумарафона «Лужники», а 23 сентября состоится Московский марафон. Завершит сезон трейловый забег на Крылатских холмах.