Суд Петербурга не признал дискриминацией увольнение трансгендера

Городской суд Санкт-Петербурга вслед за Фрунзенским судом не признал увольнение трансгендера с должности печатника глубокой печати дискриминацией. Об этом сообщают «Питерские заметки».

Летом 2017 года она сменила документы, где теперь был указан женский пол вместо мужского, принесла их на работу, а спустя неделю её уволили из-за того, что профессия внесена в перечень работ, вредных для женского здоровья.

По мнению юриста, который вёл дело, работодатель проявил дискриминационный подход, а суд поддержал дискриминационный шаг.

Правозащитник также отметил, что в такой ситуации трансгендерная женщина обратилась в суд в России впервые.

Юрист намерен обжаловать судебные акты в вышестоящих инстанциях.