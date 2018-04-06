Ещё
Суд Петербурга не признал дискриминацией увольнение трансгендера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд Петербурга не признал дискриминацией увольнение трансгендера 

Ivyborg.ru 1 час назад
Городской суд Санкт-Петербурга вслед за Фрунзенским судом не признал увольнение трансгендера с должности печатника глубокой печати дискриминацией. Об этом сообщают «Питерские заметки».
Летом 2017 года она сменила документы, где теперь был указан женский пол вместо мужского, принесла их на работу, а спустя неделю её уволили из-за того, что профессия внесена в перечень работ, вредных для женского здоровья.
По мнению юриста, который вёл дело, работодатель проявил дискриминационный подход, а суд поддержал дискриминационный шаг.
Правозащитник также отметил, что в такой ситуации трансгендерная женщина обратилась в суд в России впервые.
Юрист намерен обжаловать судебные акты в вышестоящих инстанциях.
Ivyborg.ru: последние новости
Ленобласть примет первенство СЗФО по синхронному плаванию Губернатор вручил спецприз выборгскому журналисту Андрею Коломойскому Выборжцы привезли с первенства России по пауэрлифтингу среди ветеранов золото и бронзу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
Нападение на Нурмагомедова попало на видео7
WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение