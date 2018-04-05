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Женская сборная России разгромила команду Боснии и Герцеговины со счётом 6:1
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Женская сборная России разгромила команду Боснии и Герцеговины со счётом 6:1 

Чемпионат.com 35 минут назад
Женская сборная России по футболу в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2019 встречалась со сборной Боснии и Герцеговины. Встреча прошла на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола и завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:1.
После трёх матче отборе сборная России имеет в активе четыре очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице группы 1. Босния и Герцеговина (3) — на четвёртой строчке.
В следующем матче отборочного турнира ЧМ-2019 сборная России сыграет на выезде с Казахстаном (9 апреля).
Женщины. Отборочный турнир ЧМ-2019
Босния и Герцеговина — Россия — 1:6 (1:2)
Голы: Тодуа, 5 (1:0, автогол); Данилова, 26 (1:1); Галай, 39 (1:2); Морозова, 53 (1:3, с пенальти); Смирнова, 58 (1:4); Данилова, 82 (1:5); Смирнова, 90+1 (1:6).
Босния и Герцеговина: Хасанбегович, Кулиш, Ам. Спахич, Ал. Спахич, Хасанбегович (Камерич,82), Шакотич, Алексич, Медич, Кршо (Лихович, 55), Николич (к), Хаджич (Раделич, 73).
Россия: Тодуа, Зиястинова, Кожникова (к), Беломытцева, Акимова, Галай, Шишкина (Гасанова, 76), Морозова, Колтакова (Андреева, 75), Смирнова, Данилова (Братко, 84).
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