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Команда МАИ по пулевой стрельбе выиграла этап Московских спортивных студенческих игр
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Команда МАИ по пулевой стрельбе выиграла этап Московских спортивных студенческих игр 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Состоялся второй этап XXX Московских спортивных студенческих игр по пулевой стрельбе — стрельба из малокалиберного оружия. Сборная МАИ, расположенного в районе Сокол, заняла первое место в общем командном зачёте с результатом 399 баллов.
— В программу соревнований входило два упражнения: стрельба из малокалиберной винтовки лёжа, 30 выстрелов (МВ-8) и стрельба из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров, 30 выстрелов (МП-4). Мы с большим отрывом обошли команду МГИМО и команду НИУ МЭИ, — уточнили в пресс-службе вуза.
Победителями МССИ студенты университета становятся уже третий раз подряд. Кроме первого общекомандного места, МАИ занял первые места в обоих командных первенствах по упражнениям — винтовочном и пистолетном. Также некоторые маёвцы взяли медали в личном зачёте. (ео)
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