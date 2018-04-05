Команда МАИ по пулевой стрельбе выиграла этап Московских спортивных студенческих игр

Состоялся второй этап XXX Московских спортивных студенческих игр по пулевой стрельбе — стрельба из малокалиберного оружия. Сборная МАИ, расположенного в районе Сокол, заняла первое место в общем командном зачёте с результатом 399 баллов.

— В программу соревнований входило два упражнения: стрельба из малокалиберной винтовки лёжа, 30 выстрелов (МВ-8) и стрельба из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров, 30 выстрелов (МП-4). Мы с большим отрывом обошли команду МГИМО и команду НИУ МЭИ, — уточнили в пресс-службе вуза.

Победителями МССИ студенты университета становятся уже третий раз подряд. Кроме первого общекомандного места, МАИ занял первые места в обоих командных первенствах по упражнениям — винтовочном и пистолетном. Также некоторые маёвцы взяли медали в личном зачёте. (ео)