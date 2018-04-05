Вальверде недоволен Дембеле

Положение вингера каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле в его клубе продолжает ухудшаться, информирует Marca.

По сведениям издания, свидетельством этого является тот факт, что 20-летний футболист, за которого прошлым летом «сине-гранатовые» отдали дортмундской «Боруссии» 110 миллионов евро, так и не появился на поле «Камп Ноу» во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Ромы». Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде не только не включил француза в основной составы команды, но и не дал ему шанс проявить себя со скамейки запасных.