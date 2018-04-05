Первый турнир боевых искусств завершился победой москвичей

Москвичей наградили за победу в соревнованиях по боевым искусствам на VIII летней Спартакиаде учащихся России — 2017. Такой турнир в рамках всероссийских состязаний проводился впервые.

Министерстве спорта России в рамках Всероссийской отчетной конференции Федерального центра подготовки спортивного резерва состоялось награждение победителей и призеров соревнований боевых искусств в рамках VIII летней Спартакиады учащихся России.

В группе среди команд регионов с численностью населения свыше двух миллионов человек в общекомандном зачете соревнований победу одержала Москва. Из рук заместителя министра спорта России Сергея Косилова награду принял руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев . Второе место в этой номинации заняла Московская область, третье — Краснодарский край.

По словам директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Константина Вырупаева, соревнования Спартакиады по боевым искусствам были включены в программу впервые, и, несмотря на это, 67 регионов отправили свои команды на состязания.

Турнир боевых искусств в рамках VIII летней Спартакиады проводился в целях их развития и популяризации в России, а также для определения лучших субъектов страны, осуществляющих подготовку спортивного резерва таких видов спорта, как айкидо, всестилевое карате, кекусинкай, мас-рестлинг, тайский бокс и ушу.

В финальном этапе соревнований боевых искусств в Ледовом дворце спорта «Айсберг» приняли участие 953 человека, в том числе 758 спортсменов (537 юношей и 221 девушка) и 195 руководителей команд, тренеров и других официальных лиц из 67 субъектов Российской Федерации. Соревнования проводились в шести видах спорта, которые обслуживали 134 представителя судейского корпуса, что указывает на представительность проекта.

По итогам соревнований московские спортсмены в итоговой таблице общекомандного зачета набрали 415 баллов. На счету спортсменов Московской области меньше сразу на 70 баллов. В командном первенстве также победу одержала сборная Москвы. На втором месте Самарская область. Тройку призеров замкнула команда Московской области.

Награждение победителей и призеров соревнований боевых искусств VIII летней Спартакиады учащихся России состоялось в рамках Всероссийской отчетной конференции ФГБУ ФЦПСР на тему «Подготовка спортивного резерва: ключевые показатели эффективности». В ее работе приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций, специалисты Минспорта России, ФГБУ ФЦПСР и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Константин Вырупаев представил отчет об основных итогах работы по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и осветил ключевые направления деятельности: «В условиях усиления глобальной конкуренции на международной спортивной арене предъявляются более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд. Это предполагает постоянную активную работу всех субъектов отрасли физической культуры и спорта по поиску новых подходов к выявлению талантливых спортсменов, внедрению современных форм организации тренировочного процесса, модернизации материально-технической базы организаций спортивной подготовки, обеспечению квалифицированными тренерскими кадрами и научно-методическому, медицинскому и антидопинговому сопровождению».

Участникам конференции была представлена национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина», также была представлена работа об актуальности и эффективности специализированных центров развития легкой атлетики. В других докладах были озвучены вопросы совершенствования первенств России и спартакиад, переход на нормативно-подушевое финансирование при оказании государственных услуг по спортивной подготовке и аспекты развития медицинского и медико-биологического обеспечения отрасли.

— Необходимо более эффективно задействовать потенциал всех участников нашей отрасли и создавать дополнительные возможности для повышения качества подготовки спортивного резерва, — резюмировал заместитель министра спорта России Сергей Косилов.

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