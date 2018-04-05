Первый турнир боевых искусств завершился победой москвичей 

Москвичей наградили за победу в соревнованиях по боевым искусствам на VIII летней Спартакиаде учащихся России — 2017. Такой турнир в рамках всероссийских состязаний проводился впервые.
В Министерстве спорта России в рамках Всероссийской отчетной конференции Федерального центра подготовки спортивного резерва состоялось награждение победителей и призеров соревнований боевых искусств в рамках VIII летней Спартакиады учащихся России.
В группе среди команд регионов с численностью населения свыше двух миллионов человек в общекомандном зачете соревнований победу одержала Москва. Из рук заместителя министра спорта России Сергея Косилова награду принял руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Второе место в этой номинации заняла Московская область, третье — Краснодарский край.
По словам директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Константина Вырупаева, соревнования Спартакиады по боевым искусствам были включены в программу впервые, и, несмотря на это, 67 регионов отправили свои команды на состязания.
Турнир боевых искусств в рамках VIII летней Спартакиады проводился в целях их развития и популяризации в России, а также для определения лучших субъектов страны, осуществляющих подготовку спортивного резерва таких видов спорта, как айкидо, всестилевое карате, кекусинкай, мас-рестлинг, тайский бокс и ушу.
В финальном этапе соревнований боевых искусств в Ледовом дворце спорта «Айсберг» приняли участие 953 человека, в том числе 758 спортсменов (537 юношей и 221 девушка) и 195 руководителей команд, тренеров и других официальных лиц из 67 субъектов Российской Федерации. Соревнования проводились в шести видах спорта, которые обслуживали 134 представителя судейского корпуса, что указывает на представительность проекта.
По итогам соревнований московские спортсмены в итоговой таблице общекомандного зачета набрали 415 баллов. На счету спортсменов Московской области меньше сразу на 70 баллов. В командном первенстве также победу одержала сборная Москвы. На втором месте Самарская область. Тройку призеров замкнула команда Московской области.
Награждение победителей и призеров соревнований боевых искусств VIII летней Спартакиады учащихся России состоялось в рамках Всероссийской отчетной конференции ФГБУ ФЦПСР на тему «Подготовка спортивного резерва: ключевые показатели эффективности». В ее работе приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, общероссийских спортивных федераций, специалисты Минспорта России, ФГБУ ФЦПСР и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.
В состав президиума конференции вошли заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Константин Вырупаев, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, президент Федерации гребного спорта Алексей Свирин, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, президент Федерации бобслея России Александр Зубков, главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Юрий Борзаковский и многие другие.
Константин Вырупаев представил отчет об основных итогах работы по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и осветил ключевые направления деятельности: «В условиях усиления глобальной конкуренции на международной спортивной арене предъявляются более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд. Это предполагает постоянную активную работу всех субъектов отрасли физической культуры и спорта по поиску новых подходов к выявлению талантливых спортсменов, внедрению современных форм организации тренировочного процесса, модернизации материально-технической базы организаций спортивной подготовки, обеспечению квалифицированными тренерскими кадрами и научно-методическому, медицинскому и антидопинговому сопровождению».
Участникам конференции была представлена национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина», также была представлена работа об актуальности и эффективности специализированных центров развития легкой атлетики. В других докладах были озвучены вопросы совершенствования первенств России и спартакиад, переход на нормативно-подушевое финансирование при оказании государственных услуг по спортивной подготовке и аспекты развития медицинского и медико-биологического обеспечения отрасли.
— Необходимо более эффективно задействовать потенциал всех участников нашей отрасли и создавать дополнительные возможности для повышения качества подготовки спортивного резерва, — резюмировал заместитель министра спорта России Сергей Косилов.
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