Аксель Витсель: Я не согласен с тем, когда говорят, что в России есть расизм

Полузащитник сборной Бельгии рассказал, сталкивался ли он с проявлением расизма в России.

«Я слышал много историй. Но если честно, за все 4,5 года какого-то открытого проявления агрессии не встречал. Пару раз во время игры у нас возникали проблемы, но это нельзя назвать расизмом. Это происходит везде — и в Испании, и в Великобритании. Я не согласен с тем, когда говорят, что в России есть расизм.

Конечно, никакой угрозы нет. В России болельщики любят футбол. Когда ты их видишь на стадионе в минус 15 градусов без маек — это и есть страсть к футболу. И в этом тоже красота России», — цитирует Витселя Sputnik

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«Для нашей команды, для нашего поколения это будет самый важный Чемпионат мира. После Чемпионата мира в Бразилии и Чемпионата Европы во Франции у нас больше опыта. Думаю, мы готовы. Но мы должны играть как обычно, игру за игрой, и лучше, чем на первенстве в Бразилии», — добавил Витсель.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами: Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, «Спартак-Арена») и Англии (28 июня, Калининград).