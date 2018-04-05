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Бельгийский хавбек Аксель Витсель поделился ожиданиями от предстоящего мундиаля
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Бельгийский хавбек Аксель Витсель поделился ожиданиями от предстоящего мундиаля 

Sputnik Эстония 34 минуты назад
Фото: Sputnik Эстония
Витселю не пришлось сталкиваться в России с проявлениями расизма. Он также отмечает, что слухи о якобы угрозах со стороны российских болельщиков не отвечают действительности — российские болельщики любят футбол.
Полностью интервью читайте здесь.
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