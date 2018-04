Xms получил бан от «Патруля». Valve не снимает его уже неделю

Запасной игрок Team EnVyUs Александр xms Форте рассказал в твиттере, что уже неделю не может получить разбан в CS:GO. Его основной аккаунт заблокировала система «Патруль». По словам француза, теперь у него нет возможности тренироваться.

31 марта xms сообщил, что его аккаунт до 4 мая заблокировала служба «Патруль». Форте показал подтверждающий скриншот в твиттере. ? https://t.co/nRMbKiNWvG— Alexandre Forté (@nV_xmsA) March 31, 2018

Спустя неделю он рассказал, что по-прежнему не может играть в CS:GO. В частности, у игрока нет возможности использовать тренировочную карту Aim_botz.

Like this is my job and I can't do anything.. Even playing on Aim_botz to «deathmatch» a little bit isn't working.. — Alexandre Forté (@nV_xmsA) April 4, 2018

Я все еще забанен. Не могу играть ни на FACEIT, ни в матчмейкинге, ни на пользовательских серверах. Нигде! Меня забанили ни за что. Да ладно вам! [Steam и разработчики CS:GO], пожалуйста, вы можете что-нибудь сделать? Прошу, подарите мне надежду ретвитами

То есть… это моя работа, а я не могу ничего сделать. Даже поиграть на [карте] Aim_Botz нельзя, чтобы немного потренироваться

Форте заверил читателей, что его нельзя было заблокировать за агрессивное поведение, так как он играл с друзьями и не общался с другими пользователями.

And for the ppl who are saying I'm griefing. I'm just playing with friends that I know in real life so it's not like I'm getting reported by random players. As I said, I'm playing for fun, I'm not talking to anyone. — Alexandre Forté (@nV_xmsA) April 4, 2018

Отвечу тем, кто думает, что я мешал другим людям. Я играл только с друзьями, которых знаю в реальной жизни. То есть на меня явно не жаловались неизвестные пользователи. Как я и говорил, я просто развлекался в игре, ни с кем не разговаривал

Xms не первый, кто пострадал от «Патруля». Ранее аналогичные блокировки получали Майк shroud Гржесик, Адиль ScreaM Бенрильтом, Кан XANTARES Дурткардес и Даниэль roca Густаферри, но все они играли не с основных аккаунтов. Впоследствии техническая поддержка Steam сняла все баны.