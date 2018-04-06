Современный спорт не может существовать вне общей правовой системы, заявил Газзаев

Современный спорт не может существовать вне общей правовой системы, включая право на справедливое рассмотрение дела в суде и презумпцию невиновности. Об этом заявил замглавы Комитета Госдумы по физкультуре Валерий Газзаев , сообщается на сайте «Справедливой России».

«Давно прошли те времена, когда в области спорта было достаточно использовать «внутренний порядок, внутренние правила», выполнение которых обеспечивалось спортивными судьями», — сказал депутат на Международной научно-практической конференции «Россия в мировом спортивном движении: новые правовые вызовы».

По его словам, основные принципы права, действующие во всех сферах общественной жизни, применимы и в области спорта, например, право на справедливое рассмотрение дела в суде, презумпцию невиновности, право на защиту.

«Спортивные организации различного уровня сегодня создали успешно функционирующие спортивные арбитражные суды: Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне, спортивные арбитражные комиссии (суды) в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурге, Франции и других странах мира», — сказал Газзаев.