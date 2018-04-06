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Современный спорт не может существовать вне общей правовой системы, заявил Газзаев
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Современный спорт не может существовать вне общей правовой системы, заявил Газзаев 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Современный спорт не может существовать вне общей правовой системы, включая право на справедливое рассмотрение дела в суде и презумпцию невиновности. Об этом заявил замглавы Комитета Госдумы по физкультуре Валерий Газзаев, сообщается на сайте «Справедливой России».
«Давно прошли те времена, когда в области спорта было достаточно использовать «внутренний порядок, внутренние правила», выполнение которых обеспечивалось спортивными судьями», — сказал депутат на Международной научно-практической конференции «Россия в мировом спортивном движении: новые правовые вызовы».
По его словам, основные принципы права, действующие во всех сферах общественной жизни, применимы и в области спорта, например, право на справедливое рассмотрение дела в суде, презумпцию невиновности, право на защиту.
«Спортивные организации различного уровня сегодня создали успешно функционирующие спортивные арбитражные суды: Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне, спортивные арбитражные комиссии (суды) в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурге, Франции и других странах мира», — сказал Газзаев.
Также он добавил, что аналогичный арбитраж работает в России с 2003 года при Торгово-промышленной палате.
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