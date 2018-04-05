КХЛ, тебе нужны жертвы?! Колонка Виталия Славина

Несмотря на кучу видеопомощников, запросы тренеров на просмотры спорных моментов судьи все-таки умудрились испортить западный финал. При попустительстве КХЛ, что самое в этой истории грустное.

Сразу оговорюсь, что не собираюсь брать чью-либо сторону. И ЦСКА, и СКА легко предъявят массу странных решений арбитров не в их пользу. Речь о конкретном эпизоде в конце второго периода четвертого матча при счете 0:1, который в итоге оказался ключевым.

Форвард гостей Торесен устремился за шайбой за ворота Сорокина. Вдруг откуда ни возьмись налетает защитник ЦСКА Пашнин, блокирует норвежца, бьет клюшкой в пах, тот на всей скорости падает и врезается спиной в борт. Это самое страшное в хоккее: когда игрок не видит противника и пропускает удар, не успев сгруппироваться. Порой подобное завершается увечьями вплоть до переломов ключицы и, жутко сказать, позвоночника.

Шайбу подобрали москвичи, однако находившийся рядом судья Оленин на двухсотпроцентный фол никак не отреагировал! Хотя он дважды подносил свисток ко рту, но, увидев, что Торесен шевелится, свистнул только тогда, когда Ковальчук рванул восстанавливать справедливость. В отличие от легионера, Пашнин видел, что на него двинулся Ковальчук и даже успел скинуть перчатки — заметьте, усугубил ситуацию не нападающий СКА, а защитник ЦСКА.

Драки особой не получилось, заурядные обнимашки. Но петербуржцу выписали две минуты за грубость, а москвичу… за атаку игрока, не владеющего шайбой. Выходит, Кови махался сам с собой, а сброшенные краги оппонента вообще побоку?! При этом постфактум грязный прием Пашнина судьи все-таки зафиксировали. Но ведь именно из-за того, что они не сделали этого вовремя, и был спровоцирован Ковальчук! А потом как раз при игре 4 на 4 хозяева сравняли счет.

Что это, если не вопиющий непрофессионализм бригады судей?! Если не подумать что-то хуже. В любом случае арбитров после такого нужно отстранять минимум до конца Кубка Гагарина. И самое главное — почему промолчала КХЛ? В среду на Ленинградском проспекте все было тип-топ? Ждем, когда тем или иным армейцам руки-ноги переломают?

Впрочем, если разобраться, СКА сам во всем виноват. С таким подбором исполнителей команда Знарка может проиграть в КХЛ только самой себе. Тем более в серии до четырех побед. Еще по ходу первого московского матча я почуял неладное, ибо при счете 2:4 гости бросили играть. Однако их за это неуважение к сопернику москвичи не наказали. Ибо вышли на игру элементарно морально неготовыми: на льду никто из хозяев умирать не собирался, а вот сфолить не по делу — пожалуйста.

В четвертой встрече матерые невские армейцы продолжили массовое катание, а вот красно-синие на сей раз вышли рубиться в кость. 5, 9, 6 — таков расклад по периодам бросков СКА; 6, 2, 1 — по силовым приемам?! И это при том, что с 43-й минуты чемпионы уступали 1:2. Яростного штурма зрители так и не увидели.

Нет, уважаемые 15 покорителей Пхенчхана и их золотой штаб, так кубки не выигрывают. И нечего на судей кивать. Банально, но в плей-офф все решает терпение. Уж как канадцы мутузили наших в советские времена, а мы им отвечали авоськами шайб в большинстве. Как знать, сдержался бы Ковальчук и, вполне возможно, СКА не отдал бы и эту игру.