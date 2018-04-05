Эксперт надеется на мастерство Акинфеева в матче с «Арсеналом»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Арсенал» на своем поле примет московский ЦСКА. По словам эксперта, армейцам будет противостоять топ-клуб, однако шансы у красно-синих на успех есть.

""Арсенал" — топовый клуб. Последняя игра его с «Сток-сити» показала, что команда в хорошей форме. Но есть определенные надежды на то, что мы сможем оказать сопротивление, поскольку игра «Арсенала» нестабильна в последнее время, с перепадами. Будем надеяться, что как раз какой-то спад, может быть, попадет на сегодняшний день, а ЦСКА сыграют во все свои силеночки, что у них есть.

Хотя надо сказать, что по уровню мастерства мы, конечно, уступаем. Очень надеюсь на то, что Игорь Акинфеев сумеет выручить, если надо будет. Ну и будем ждать в целом после двух матчей положительного результата. Хотя, откровенно говоря, добиться его будет непросто", — цитирует Гершковича НСН.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в 22:05 мск. Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.