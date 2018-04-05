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Агент Францоуза: попробовать силы в НХЛ — принципиальное желание Павла
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Агент Францоуза: попробовать силы в НХЛ — принципиальное желание Павла 

Чемпионат.com 37 минут назад
Хоккейный агент Роберт Шпаленка, представляющий интересы чешского голкипера Павла Францоуза рассказал, что его клиент планирует покинуть «Трактор».
«Да, Павел покидает «Трактор». Его контракт с челябинским клубом заканчивается 30 апреля. Он хочет попробовать силы в НХЛ, интерес к нему за океаном есть, так что будем решать с командой, вести переговоры. Это принципиальное желание Францоуза. Он планирует туда уехать со следующего сезона. Сейчас его задача — помочь сборной Чехии на чемпионате мира», — сказал Шпаленка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
27-летний Францоуз отыграл за «Трактор» три сезона и провел 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% броска при коэффициенте надёжности 1,77.
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