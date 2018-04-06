Егорян и Великая выступят на чемпионате России по фехтованию

Ранее тренер сообщал, что Федерация фехтования России предоставила Егорян отдых на полтора месяца, а Великая не сможет принять участия в турнире из-за рождения ребенка.

"Яна Егорян и Софья Великая выступят на чемпионате России, — сказал Мамедов. — Егорян решила изменить дату возвращения с отдыха с конца апреля на середину месяца и проявила желание фехтовать на чемпионате России. Великая работает на сборах и также проявила заинтересованность в участии в чемпионате России".

Чемпионат России по фехтованию пройдет в Смоленске с 9 по 15 апреля.