Ещё
Фехтовальщица Егорян пропустит чемпионат России из-за психологической усталости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фехтовальщица Егорян пропустит чемпионат России из-за психологической усталости 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 апреля. Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро в фехтовании Яна Егорян не примет участия в чемпионате России из-за психологической усталости. Об этом сообщает главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов, слова которого приводит TeamRussia.pro.
"Руководство Федерации фехтования России предоставило Егорян отдых на полтора месяца. После олимпийского сезона у спортсменки накопилась психологическая усталость, в прошлом году она на основных соревнованиях ничего толком не показала. Но в конце апреля она возвращается в строй и будет работать на сборах", — сказал Мамедов.
Также тренер отметил, что олимпийская чемпионка Рио-де— Жанейро в командном турнире саблисток Софья Великая приступила к тренировкам после рождения ребенка, но на чемпионате России не выступит. «Месяц назад она приступила к тренировкам, технико-тактическое мастерство при ней, но оставить совсем маленькую дочку вряд ли возможно. В Смоленск пришлось бы ехать вместе с ребенком, потребовалась бы помощница», — добавил он.
Чемпионат России по фехтованию пройдет в Смоленске с 9 по 15 апреля.
ТАСС: последние новости
В Астраханской области депутатов будут лишать зарплаты за систематические прогулы Около 500 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с ФК "Арсенал" в Лондоне Госдума приняла в I чтении проект об отмене НДС при передаче трассы "Формула-1" в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ9
Украинцы могут остаться без ОИ66
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»84
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»292
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение