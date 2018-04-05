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В Минобрнауки заявили о «страшной» девальвации понятия «золотая медаль»
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В Минобрнауки заявили о «страшной» девальвации понятия «золотая медаль» 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила о девальвации понятия «золотая медаль» и необходимости исключить его из жизни россиян, передает «Россия-1».
"За последние десятилетия произошла страшная девальвация самого понятия «золотая медаль» и сейчас, наверное, как никогда настало время именно вернуться. Сейчас главная цель — это необходимость отменить, исключить эту девальвацию, возвращение этого замечательного явления в нашу жизнь", — сказала Васильева.
Сообщается, что по результатам анализа текущей ситуации специалисты разработали новые нормы, в которых оговаривается необходимость набрать определенный минимум баллов ЕГЭ для получения медали. По словам Васильевой, медаль не даст большого преимущества при поступлении, однако позволит определить приоритет в случае, если на одно место будут претендовать медалист и немедалист с одинаковым количеством баллов.
Ранее в Миноборнауки прокомментировали предложение главы РАН об отмене ЕГЭ.
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