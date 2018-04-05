«Трактор»: «Вы вернули Челябинску надежду на то будущее, которого город заслуживает»

Пресс-служба «Трактора» поблагодарила игроков за выступление в сезоне-2017/18. Челябинцы дошли до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступили «Ак Барсу» 0-4.

"Да, это 0:4. Кроме слов благодарности для этой команды нет больше ничего. Вы большие молодцы, вы красавцы, вы вернули Челябинску надежду на то будущее, которого город заслуживает. Только черно-белый!" — говорится в сообщении «Трактора».

Да, это 0:4. Кроме слов благодарности для этой команды нет больше ничего. Вы большие молодцы, вы красавцы, вы вернули Челябинску надежду на то будущее, которого город заслуживает. Только черно-белый!

— ХК Трактор (@traktor1947) 5 апреля 2018 г.