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Корнаухов: ''В независимости от того, как обстоят дела в турнирной таблице, ''Арсенал'' всегда остается ''Арсеналом''
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Корнаухов: ''В независимости от того, как обстоят дела в турнирной таблице, ''Арсенал'' всегда остается ''Арсеналом'' 

Евро-футбол.Ру 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча московской команды с английским ''Арсеналом'' в рамках 1/4 финала Лиги Европы. В разговоре с корреспондентом портала ''Евро-футбол.ру'' Беллой Гаургашвили он отметил, что такого соперника как ''Арсенал'' нельзя недооценивать.
— ''Арсенал'' — ЦСКА: что ждете от этой игры?
— Я жду зрелищной и интересной игры. Все критерии для того, чтобы она была именно такой, есть. Также хотелось бы увидеть оптимистичный результат, чтобы ответный матч был не менее ярким.
— За счет чего ЦСКА может одолеть английский клуб? Есть для этого вообще предпосылки?
— За счет слаженных командных действий и индивидуального мастерства игроков атаки. Для этого должна быть проведена хорошая подготовка. Но и без доли везения никак.
— То, что ЦСКА хорошо играет на выезде, является важным критерием?
— Это не будет носить большого значения. Каждый матч — отдельное событие. Раз получается на выезде хорошо играть — отлично. Пусть и сейчас получится. Мы будем только рады.
— В связи с не лучшим положением дел в АПЛ, для ''Арсенала'' большое значение имеет Лига Европы, что говорит о том, что мотивация у команды будет запредельная. А насколько победа в этой встрече важна для ЦСКА?
— Команды уровня ЦСКА, ''Зенита'' и ''Спартака'' каждый матч играют с большой самоотдачей и до конца. К тому же мы прошли такой путь: дошли до 1/4 финала Лиги Европы. Теперь точно нельзя отступать. Да и футболисты всегда выходят с одной целью на поле — победить. В составе ЦСКА собраны опытные игроки, повидавшие многое на своем веку. Иной настрой организм просто не примет. Другое дело, как это получится на поле.
— Все, вспоминая встречу ЦСКА и ''Арсенала'' 2006 года, отмечают, что нынешний состав англичан не соответствует уровню былой команды. Не приведут ли подобные разговоры к недооценке соперника?
— Это ваши какие-то журналистские штампы и фишки. К предстоящему матчу это не будет иметь никакое значение. Да, это совершенно разные истории, но ''Арсенал'' всегда остается ''Арсеналом''. Команда прекрасно укомплектована сильными футболистами, у нее опытнейший тренер. Да, дела сейчас у нее идут не лучшим образом в английской премьер-лиге, и теперь результаты в Лиге Европы будут иметь большое значение. Поэтому и мотивация, как вы заметили, будет запредельная.
У ЦСКА довольно сложный график. Нет ли опасений, что команда не сможет справиться с нагрузками?
— График в апреле у ''армейцев'' действительно огненный. Но будем надеяться, что опыт и мастерство тренерского штаба и самих футболистов в отношении того, как нужно быстро и правильно восстанавливаться, поможет выступить им на высоком уровне.
— С каким счетом закончится первый матч?
— Сложно предугадать. Ожидаю результативную игру с обеих сторон. ''Армейцы'' забьют два гола.
"Арсенал" с ЦСКА начнут матч в 22:05.
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