Международный семинар по комплексному единоборству прошел в Подмосковье

Руководители боевой и физической подготовки спецструктур собрались на базе Российского государственного университета туризма и сервиса. В рамках семинара так же стартовал чемпионат ДОСААФ по комплексному единоборству.

Комплексное единоборство — особая дисциплина, которой занимаются представители силовых структур. Основная задача бойцов — обезвредить противника с минимальными потерями и травмами. В этом году турнир стал особенным, поскольку снизился возрастной порог участников спортивных соревнований по комплексному единоборству. Теперь этим видом спорта могут заниматься и «допризывники».

Буквально уже завтра будет отмечаться один из новых праздников, который принят на Генассамблее

— это Международный день спорта во благо развития мира, а мир, как мы знаем, основывается на хорошей крепкой армии. И такие Федерации комплексного единоборства способны подготовить молодежь к службе в рядах вооруженных сил — Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

На мероприятии собрались представители Международной и Российской федераций комплексного единоборства, среди них представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.