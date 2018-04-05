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Международный семинар по комплексному единоборству прошел в Подмосковье
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Международный семинар по комплексному единоборству прошел в Подмосковье 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Руководители боевой и физической подготовки спецструктур собрались на базе Российского государственного университета туризма и сервиса. В рамках семинара так же стартовал чемпионат ДОСААФ по комплексному единоборству.
Комплексное единоборство — особая дисциплина, которой занимаются представители силовых структур. Основная задача бойцов — обезвредить противника с минимальными потерями и травмами. В этом году турнир стал особенным, поскольку снизился возрастной порог участников спортивных соревнований по комплексному единоборству. Теперь этим видом спорта могут заниматься и «допризывники».
Буквально уже завтра будет отмечаться один из новых праздников, который принят на Генассамблее
— это Международный день спорта во благо развития мира, а мир, как мы знаем, основывается на хорошей крепкой армии. И такие Федерации комплексного единоборства способны подготовить молодежь к службе в рядах вооруженных сил  — Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
На мероприятии собрались представители Международной и Российской федераций комплексного единоборства, среди них представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
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