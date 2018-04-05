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СМИ: английский «Вест Хэм» не заинтересован в трансфере футболиста Смолова
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СМИ: английский «Вест Хэм» не заинтересован в трансфере футболиста Смолова 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 апреля. Английский футбольный клуб «Вест Хэм» не собирается подписывать контракт с нападающим «Краснодара» и сборной России Федором Смоловым. Об этом сообщает английская газета Evening Standard.
По информации издания, для главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса приоритетным является трансфер полузащитника «Фулхэма» Тома Кэрни, также в сфере интересов английского клуба входят сербский нападающий Александр Маркович и шотландский защитник Райан Фредерикс (оба — «Фулхэм»).
Ранее СМИ сообщали, что стоимость трансфера Смолова может составить от 10 до 13 млн фунтов стерлингов, «Вест Хэм» уже пытался взять нападающего в аренду в зимнее трансферное окно, однако «Краснодар» ответил отказом.
Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году, в составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей за «Краснодар» и забил 12 голов. В активе форварда 30 матчей за сборную России и 12 голов.
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