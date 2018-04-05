СМИ: «Вест Хэм» не собирается подписывать Смолова

Информация о готовящемся трансфере является спекцляцией, сообщает Evening Standart.

По информации издания, главный тренер команды Дэвид Мойес сосредоточен на приобретении полузащитника. В поле зрения специалиста попали Александар Митрович, Райан Фредерикс и Том Кэрни из «Фулхэма».

Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен подписать форварда в летнее трансферное окно. Назывались различные суммы трансфера — от 12 до 15 миллионов фунтов.

Смолов является лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей чемпионата России. В сезоне-2017/18 он принял участие в 19 матчах на клубном уровне, забив 12 мячей и сделав 5 голевых передач. В составе сборной России с июня 2017 года он принял участие в 9 играх, в которых отметился 5 голами.