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СМИ: «Вест Хэм» не собирается подписывать Смолова
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СМИ: «Вест Хэм» не собирается подписывать Смолова 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Информация о готовящемся трансфере является спекцляцией, сообщает Evening Standart.
По информации издания, главный тренер команды Дэвид Мойес сосредоточен на приобретении полузащитника. В поле зрения специалиста попали Александар Митрович, Райан Фредерикс и Том Кэрни из «Фулхэма».
Напомним, ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен подписать форварда в летнее трансферное окно. Назывались различные суммы трансфера — от 12 до 15 миллионов фунтов.
Смолов является лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей чемпионата России. В сезоне-2017/18 он принял участие в 19 матчах на клубном уровне, забив 12 мячей и сделав 5 голевых передач. В составе сборной России с июня 2017 года он принял участие в 9 играх, в которых отметился 5 голами.
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