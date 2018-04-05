Ульяновская область заняла 8 место в рейтинге выполнения капремонта

Ульяновская область заняла 8 место, поднявшись на 36 позиций в рейтинге выполнения капремонта зданий в 2017 году, сообщает пресс-служба ОНФ.

В ПФО регион оказался на 4 месте, набрав 232 балла.

Директор Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области Александр Хаджибаев рассказал, что в течение 2017 года был реализован ряд значимых инициатив. «Мы разработали порядок внесения изменений в региональную программу, который позволяет проводить капремонт с учетом реального технического состояния многоквартирного дома», — пояснил он. Теперь регоператор исключил ошибки и неточности из информации о жилом фонде в регионе.

Фото: magadangorod.ru.jpg