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Журналисты и блогеры могут побороться за победу в Международном конкурсе «Ганза — связь времен»
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Журналисты и блогеры могут побороться за победу в Международном конкурсе «Ганза — связь времен» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Работы о ганзейских связях, туризме, истории, культуре и людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения, могут представить на конкурс журналисты и авторы блогов. Материалы на VI Международный конкурс СМИ «Ганза — связь времен» будут принимать до 6 июля.
Цель конкурса — способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма. Материалы на 7 тем, которые указаны в Положении, должны быть датированы не ранее 1 июля 2017 года и не позднее 20 июня 2018 года.
Международное профессионально-общественное жюри оценит работы по нескольким номинациям: «Лучший исторический материал о Ганзейском движении», «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ», «Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении», «Лучший проморолик о Ганзейском движении», «Лучший радиоматериал о Ганзейском движении», «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении», «Лучшее фотомастерство», «Лучшие новые формы».
Это шестой по счету Международный конкурс средств массовой информации «Ганза — связь времен». Организатором выступает Администрация города Пскова. Три работы в каждом виде СМИ, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в число номинантов, из которых будут определены лучшие.
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