Ещё
Совет КМ по регби рекомендовал переиграть матч ЧЕ между сборными Испании и Бельгии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совет КМ по регби рекомендовал переиграть матч ЧЕ между сборными Испании и Бельгии 

Р-Спорт 2 часа назад
Совет Кубка мира по регби и исполком Международной федерации регби (World rugby) рекомендовали переиграть матч чемпионата Европы между сборными Испании и Бельгии, который также являлся отборочной игрой Кубка мира-2019, сообщается в пресс-релизе World rugby.
Как сообщается в релизе World rugby, «организация признает ответственность Европейской федерации регби (Rugby Europe) за расследование событий на соревнованиях под эгидой европейской организации и незамедлительно направила запрос о проблемах на данной игре».
"Изучив всю имеющуюся информацию, Совет Кубка мира по регби и исполком Международной федерации регби посчитали, что переигровка матча будет в интересах регби как спорта", — добавили в World rugby.
Матч между испанцами и бельгийцами прошел 18 марта в Брюсселе и завершился поражением Испании (10:18), которая до игры была первой в турнирной таблице и считалась фаворитом в споре за прямую путевку на Кубок мира-2019. Вторыми шли регбисты сборной Румынии.
Судить игру между испанцами и бельгийцами была назначена бригада арбитров из Румынии, и по итогам матча именно сборная Румынии получила прямую путевку на Кубок мира. Перед игрой испанцы просили заменить судью, ссылаясь на возможную заинтересованность и предвзятость румынских арбитров, но получили отказ.
Р-Спорт: последние новости
Хорват Нико Ковач станет новым главным тренером мюнхенской "Баварии" Французский велогонщик Алафилипп выиграл первый этап многодневки "Тур Страны Басков" Ганчаренко: безвыигрышная серия в Ростове-на-Дону не тяготила футболистов ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако77
От Смолова отказались в Англии5
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ11
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»85
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»301
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение