Совет КМ по регби рекомендовал переиграть матч ЧЕ между сборными Испании и Бельгии

Совет Кубка мира по регби и исполком Международной федерации регби (World rugby) рекомендовали переиграть матч чемпионата Европы между сборными Испании и Бельгии, который также являлся отборочной игрой Кубка мира-2019, сообщается в пресс-релизе World rugby.

Как сообщается в релизе World rugby, «организация признает ответственность Европейской федерации регби (Rugby Europe) за расследование событий на соревнованиях под эгидой европейской организации и незамедлительно направила запрос о проблемах на данной игре».

"Изучив всю имеющуюся информацию, Совет Кубка мира по регби и исполком Международной федерации регби посчитали, что переигровка матча будет в интересах регби как спорта", — добавили в World rugby.

Матч между испанцами и бельгийцами прошел 18 марта в Брюсселе и завершился поражением Испании (10:18), которая до игры была первой в турнирной таблице и считалась фаворитом в споре за прямую путевку на Кубок мира-2019. Вторыми шли регбисты сборной Румынии.

Судить игру между испанцами и бельгийцами была назначена бригада арбитров из Румынии, и по итогам матча именно сборная Румынии получила прямую путевку на Кубок мира. Перед игрой испанцы просили заменить судью, ссылаясь на возможную заинтересованность и предвзятость румынских арбитров, но получили отказ.