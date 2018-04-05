«Вест Хэм» отказался от идеи покупки Смолова

Английский «Вест Хэм» не будет приобретать нападающего Федора Смолова летом 2018 года. Боссы «молотобойцев» считают, что цена на форварда сборной России слишком завышена и не уверены, что уровень его мастерства поможет ему выступать в чемпионате Англии, сообщает London Evening Standard.

Как утверждает источник, зимой «Вест Хэм» был готов взять Смолова в аренду на полгода, но футболист отказался переезжать в Лондон на таких условиях.

Ранее сообщалось, что сам Смолов хотел бы перейти летом в «Вест Хэм» и просил своего агента оформить трансфер до начала чемпионата мира.

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