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«Вест Хэм» отказался от идеи покупки Смолова
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«Вест Хэм» отказался от идеи покупки Смолова 

Свободная пресса 2 часа назад
Английский «Вест Хэм» не будет приобретать нападающего Федора Смолова летом 2018 года. Боссы «молотобойцев» считают, что цена на форварда сборной России слишком завышена и не уверены, что уровень его мастерства поможет ему выступать в чемпионате Англии, сообщает London Evening Standard.
Как утверждает источник, зимой «Вест Хэм» был готов взять Смолова в аренду на полгода, но футболист отказался переезжать в Лондон на таких условиях.
Ранее сообщалось, что сам Смолов хотел бы перейти летом в «Вест Хэм» и просил своего агента оформить трансфер до начала чемпионата мира.
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