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Ари: «Карпин — эмоциональный тренер, который умеет настроить команду»
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Ари: «Карпин — эмоциональный тренер, который умеет настроить команду» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Локомотива» Ари уверен, что команда пришла в себя после поражения в матче 24-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:2). В ближайшей игре железнодорожники встретятся с «Ростовом», который возглавляет Валерий Карпин, знакомый Ари по совместной работе в "Спартаке".
— Поражение от «Амкара» немного сбило нас с толку: правда, все были жутко расстроены, мы не могли объяснить самим себе, что произошло. Прошло несколько дней. Уверен, мы сделали правильные выводы, а поражение от «Амкара» стало для нас хорошим уроком. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем матче.
— Что ожидаете от «Ростова»?
— Не так давно у «Ростова» сменился тренер. Мне кажется, дополнительная мотивация для каждого игрока сохраняется. Более того, последнюю игру ростовчане проиграли — а значит, захотят реабилитироваться. Но мы тоже выйдем с сверхнастроем и дополнительной спортивной злостью.
— Подробнее о Валерии Карпине. Что вспоминается о нем?
— Валерий — очень эмоциональный тренер. Его сильная сторона — мотивация. Он умеет так настроить команду, что та пойдёт разносить всё вокруг — особенно если речь идет о матче против топ-клуба! Поэтому в воскресенье будет настоящая битва.
— Стоит ждать каких-то сюрпризов от соперника?
— Карпин любит игровую импровизацию, наверняка поменяет что-то относительно последней игры, да и по ходу матча перестроиться может. Но больших сюрпризов быть не должно, потому что мы очень тщательно готовимся к каждому матчу, разбираем соперника.
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