Романцев: Кутепов и Заболотный хлопали болельщикам после 0:3 — это верх цинизма

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» , восьмикратный победитель чемпионата страны Олег Романцев высказал недовольство в связи с тем, что игроки национальной команды после товарищеского матча с Бразилией (0:3) поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Всегда приятно, когда ты оправдываешь надежды болельщиков. Лучше оправдывать, а не оправдываться. Вот смотрел я недавний матч сборной. Проиграли 0:3, а некоторые игроки — кажется, Кутепов и Заболотный — пошли хлопать болельщикам. Ребята, голову вниз — и в раздевалку! И думайте, что делать дальше! Я такого не понимал и не понимаю. Хлопать болельщикам при счёте 0:3 — верх цинизма!» — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.