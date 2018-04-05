Ещё
Романцев: Кутепов и Заболотный хлопали болельщикам после 0:3 — это верх цинизма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Романцев: Кутепов и Заболотный хлопали болельщикам после 0:3 — это верх цинизма 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер сборной России и «Спартака», восьмикратный победитель чемпионата страны Олег Романцев высказал недовольство в связи с тем, что игроки национальной команды после товарищеского матча с Бразилией (0:3) поблагодарили болельщиков за поддержку.
«Всегда приятно, когда ты оправдываешь надежды болельщиков. Лучше оправдывать, а не оправдываться. Вот смотрел я недавний матч сборной. Проиграли 0:3, а некоторые игроки — кажется, Кутепов и Заболотный — пошли хлопать болельщикам. Ребята, голову вниз — и в раздевалку! И думайте, что делать дальше! Я такого не понимал и не понимаю. Хлопать болельщикам при счёте 0:3 — верх цинизма!» — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
Чемпионат.com: последние новости
Сорокин: политика не сможет повлиять на ЧМ-2018 Романцев: я бы ещё вернулся к кандидатурам Березуцких и Игнашевича перед ЧМ-2018 Титов: уходить в ночную гонку в Сочи, наверное, немножко преждевременно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако76
От Смолова отказались в Англии5
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ11
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»85
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»301
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение