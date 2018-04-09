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Футболист «Реала» Рамос: если Зидан скажет, то не будем устраивать чемпионский коридор для «Барселоны»
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Футболист «Реала» Рамос: если Зидан скажет, то не будем устраивать чемпионский коридор для «Барселоны» 

RT на русском 8 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что команда не будет устраивать чемпионский коридор для «Барселоны», если того хочет главный тренер Зинедин Зидан.
Если каталонский коллектив одержит победу в пяти следующих турах чемпионата Испании, то 6 мая встретится с «Реалом» в статусе нового чемпиона страны.
«Чемпионский коридор? Я давно говорил, что мы должны уважать всё, что говорит наш тренер. «Барселона» тоже не устроила нам чемпионский коридор», — цитирует Рамоса Football Espana.
Он отметил, что не нужно преувеличивать значимость этой традиции.
«Всё будет так, как скажет тренер. Но если мы не устроим им чемпионский коридор, это не будет означать, что мы их не уважаем», — добавил Рамо.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, будет ли команда устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».
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