Рамос поддержал идею Зидана не устраивать чемпионский коридор «Барселоне»

"Чемпионский коридор? Я давно говорил, что мы должны уважать все, что говорит наш тренер. «Барселона» тоже не устроила нам чемпионский коридор", — цитирует Рамоса Football Espana.

Защитник добавил, что не стоит преувеличивать значимость данной традиции.

"Все будет так, как скажет тренер. Но если мы не устроим им чемпионский коридор, это не будет означать, что мы их не уважаем", — отметил Рамос.

"Барселона" может сыграть в матче против «Реала», который пройдет 6 марта в столице Каталонии, в статусе чемпиона Испании, если одержит победы в пяти ближайших турах первенства страны.