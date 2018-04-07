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Зидан отказал «Барселоне» в почестях
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Зидан отказал «Барселоне» в почестях 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда не станет выстраиваться в чемпионский коридор ради «Барселоны». Слова француза приводит AS.
Команды встретятся в очном поединке 6 мая. Если до этого сине-гранатовые победят в пяти турах Примеры, они обеспечат себе чемпионство. По традиции, команда, играющая с победителем национального первенства, выстраивается в коридор. Тем не менее, футболисты «Реала» не станут этого делать.
«Мы не собираемся выстраиваться. Это мое решение», — заявил Зидан.
В декабре нападающий «Реала» Криштиану Роналду порассуждал о чемпионском коридоре после победы в клубном чемпионате мира. Он заявил, что хочет, чтобы футболисты «Барселоны» выстроились перед игроками мадридского клуба. Каталонский клуб ответил отказом, после чего разгромил соперника в «Эль-класико».
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