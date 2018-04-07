Зидан отказал «Барселоне» в почестях

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его команда не станет выстраиваться в чемпионский коридор ради «Барселоны». Слова француза приводит AS.

Команды встретятся в очном поединке 6 мая. Если до этого сине-гранатовые победят в пяти турах Примеры, они обеспечат себе чемпионство. По традиции, команда, играющая с победителем национального первенства, выстраивается в коридор. Тем не менее, футболисты «Реала» не станут этого делать.

«Мы не собираемся выстраиваться. Это мое решение», — заявил Зидан.