Ари: Больших сюрпризов от «Ростова» быть не должно

— Чем опасны матчи против команд из нижней части таблицы? — Такие команды очень плотно играют сзади и стараются забить на контратаках. Классический закрытый футбол. Против таких команд играть сложно — но это не оправдание. Нам нужно побеждать, возвращать хорошее настроение и игровой тонус.

— Стоит ждать каких-то сюрпризов от соперника? — Карпин любит игровую импровизацию, наверняка поменяет что-то относительно последней игры, да и по ходу матча перестроиться может. Но больших сюрпризов быть не должно, потому что мы очень тщательно готовимся к каждому матчу, разбираем соперника.

И самое важное — мы играем в родных стенах, при родных болельщиках. Подвести их снова мы просто не имеем права, ​— рассказал Ари в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Локомотив» ​— «Ростов» состоится 8 апреля в 16:30 мск.