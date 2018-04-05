Паровоз будет здоров, а метро — красиво

Между выходом этих заметок прошло семь лет. Первая появилась в 1931 году, в самом начале форсированной индустриализации. Надо было быстро готовить кадры для транспорта и промышленности. На обед дают целый час? Много! Перекусишь наскоро — и беги обучаться «борьбе за здоровый паровоз». А вторая заметка вышла в 1938 году, когда, по словам Сталина, «жить стало лучше, жить стало веселее», когда задумались о том, что транспорту нужна не только функциональность, но и красота.

Хватит есть, иди учиться

«Рабочие Курской железной дороги

решили выпустить заем технической учебы. Как реагировал на это решение клуб имени Кухмистерова, обслуживающий рабочих этой дороги (сейчас в его здании находится «Гогольцентр». — «ВМ»)?

В верхнем фойе идет организация большой производственной выставки. Она наглядно покажет, как идет реконструкция железнодорожного транспорта, автоматическая сцепка вагонов, спаренная езда, борьба за здоровый паровоз

Технические кружки и курсы по повышению квалификации работают с 8 часов утра до 9 часов вечера. Уже подготовлено из рабочих-сезонников и старых производственников несколько десятков квалифицированных железнодорожников.

Рабочие ст. Москва-Курская обедают в столовой, находящейся при клубе.

Благодаря хорошо налаженному… обслуживанию… рабочие успевают пообедать за 25–30 минут. Остальные 35 минут уходят на просмотр производственной кинохроники, чтение понятной технической литературы, на беседы о технике».

(1931)

Дебют мрамора под землей

«Московские физкультурники с нетерпением ждут открытия Горьковского радиуса метро. Новая линия… обслужит

крупнейший стадион столицы — «Динамо». Наш сотрудник беседовал с архитектором Д. Н. Чечулиным, автором проекта наземных вестибюлей.

— Станция «Динамо», — сообщил арх. Чечулин, — будет иметь два павильона.

Проектируя вестибюли, я стремился к легкой парковой архитектуре.

В верхней части вестибюля помещаются большие барельефы на спортивные темы.

Станция «Динамо» впервые на метро облицовывается тагильским мрамором».

(1938)