Сергей Юран: ФК «Зоркий» может сняться с чемпионата ПФЛ

Как стало известно "Советскому спорту" красногорский клуб «Зоркий», выступающий в ПФЛ в зоне «Центр», уже в эту субботу может сняться с чемпионата.

Об нам сообщил главный тренер клуба Сергей Юран

— Причина не связана с финансовыми проблемами клуба. Дело в том, что наш голкипер Данилов травмировался, а Федерация не разрешает нам дозаявить еще одного вратаря. Полевых игроков ставить на ворота мы не можем, смешить народ не наша прерогатива, поэтому субботний матч со «Строгино», скорее всего, не состоится. Я благодарен мэру города за развитие клуба, но на данный момент «Зоркий» не в состоянии продолжать выступать чемпионате ПФЛ.