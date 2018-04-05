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Сергей Юран: ФК «Зоркий» может сняться с чемпионата ПФЛ
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Сергей Юран: ФК «Зоркий» может сняться с чемпионата ПФЛ 

Советский спорт 1 час назад
Как стало известно "Советскому спорту" красногорский клуб «Зоркий», выступающий в ПФЛ в зоне «Центр», уже в эту субботу может сняться с чемпионата.
Об нам сообщил главный тренер клуба Сергей Юран:
— Причина не связана с финансовыми проблемами клуба. Дело в том, что наш голкипер Данилов травмировался, а Федерация не разрешает нам дозаявить еще одного вратаря. Полевых игроков ставить на ворота мы не можем, смешить народ не наша прерогатива, поэтому субботний матч со «Строгино», скорее всего, не состоится. Я благодарен мэру города за развитие клуба, но на данный момент «Зоркий» не в состоянии продолжать выступать чемпионате ПФЛ.
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