«Реал» интересуется ключевым хавбеком ПСЖ

Сообщается, что королевский клуб вполне будет готов побороться за 25-летнего хавбека парижан, если те по окончанию текущего сезона решат расстаться с ним. В стане «сливочных» надеются, что не самая удачная игра футболиста в решающих матчах текущего сезона, а также проблемы французского гранда с соответствием правилу финансового Fair Play могут вынудить «красно-синих» пойти на продажу итальянца.