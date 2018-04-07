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«Реал» интересуется ключевым хавбеком ПСЖ
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«Реал» интересуется ключевым хавбеком ПСЖ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" интересуется ключевым полузащитником ПСЖ Марко Верратти, информирует испанская пресса.
Сообщается, что королевский клуб вполне будет готов побороться за 25-летнего хавбека парижан, если те по окончанию текущего сезона решат расстаться с ним. В стане «сливочных» надеются, что не самая удачная игра футболиста в решающих матчах текущего сезона, а также проблемы французского гранда с соответствием правилу финансового Fair Play могут вынудить «красно-синих» пойти на продажу итальянца.
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