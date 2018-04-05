Стартовала регистрация на зональные этапы молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья»

Регистрация на зональные этапы молодежного образовательного форума «Я — гражданин Подмосковья» стартовала на сайте поколениемо.рф, к участию приглашается активная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Зональные этапы форума «Я — гражданин Подмосковья» — это образовательная платформа для обсуждения актуальных вопросов Московской области для активной молодежи Подмосковья. Его участники — активная, позитивная, творческая, стремящаяся к знаниям молодежь, в силах которой менять мир вокруг к лучшему. Форумы дают возможность получить уникальные знания, новые знакомства, встретиться с профессионалами своего дела и создать проекты, которые будут реализованы в Подмосковье», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

В 2018 году пройдет десять зональных этапов молодежных образовательных форумов «Я-гражданин Подмосковья» в 10 округах Московской области. Ожидается, что участниками станут около 3000 молодых людей. Первые форумы стартуют 13 апреля в Одинцовском и Дмитровском районах.

«В этом году мы изменили формат проведения зональных этапов молодежных образовательных форумов «Я-гражданин Подмосковья». Участников ждет «Чемпионат кейсов» — универсальная платформа для развития навыков и получения опыта, соревнование по решению актуальных задач, которые реализуются совместно с представителями власти, бизнеса, общественных организаций Подмосковья», — добавила Плещева.

Участники зональных этапов молодежных образовательных форумов «Я — гражданин Подмосковья» пройдут трехдневное обучение по 6 образовательным программам: «Арт-кластер», «Медиа сфера», BusinessCamp, «#ЯВОЛОНТЕР», Lifestyle, «Активный гражданин». Занятия проведут эксперты — успешные управленцы, квалифицированные тренеры, заслуженные деятели науки и искусства, предприниматели, лидеры общественного мнения и представители власти. Кроме того, участники «Чемпионата кейсов» смогут принять участие в ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Подробная информация об образовательных площадках и категориях их участников размещена на официальном сайте: поколениемо.рф. Чтобы принять участие, молодым людям необходимо сформировать команду из 5-7 человек, зайти на сайт системы «Молодежь России», найти мероприятие и в личном кабинете заполнить заявку на участие. Затем анкеты поступят в муниципалитет, где будут сформированы делегации.

Все зональные этапы форума «Я — гражданин Подмосковья» пройдут в гостиничных комплексах Московской области, проживание будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безопасности.