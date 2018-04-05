Ари: «Карпин — очень эмоциональный тренер, его сильная сторона — мотивация»

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал поражение от «Амкара» в матче 24-го тура РФПЛ, рассказал о подготовке к матчу с «Ростовом» и охарактеризовал главного тренера ростовчан Валерия Карпина

"Поражение от «Амкара» немного сбило нас с толку: правда, все были жутко расстроены, мы не могли объяснить самим себе, что произошло. Прошло несколько дней. Уверен, мы сделали правильные выводы, а поражение от «Амкара» стало для нас хорошим уроком. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем матче.

Не так давно у «Ростова» сменился тренер. Мне кажется, дополнительная мотивация для каждого игрока сохраняется. Более того, последнюю игру ростовчане проиграли — а значит, захотят реабилитироваться. Но мы тоже выйдем с сверхнастроем и дополнительной спортивной злостью.

Карпин — очень эмоциональный тренер. Его сильная сторона — мотивация. Он умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг — особенно если речь идет о матче против топ-клуба. Поэтому в воскресенье будет настоящая битва. Карпин любит игровую импровизацию, наверняка поменяет что-то относительно последней игры, да и по ходу матча перестроиться может. Но больших сюрпризов быть не должно, потому что мы очень тщательно готовимся к каждому матчу, разбираем соперника.

Самое важное — мы играем в родных стенах, при родных болельщиках. Подвести их снова мы просто не имеем права.

Что касается меня, то я полностью восстановился, готов на все сто процентов. Могу сыграть не только 90 минут, хоть все 120! Но решение только за главным тренером", — приводит слова Ари пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 8 апреля в Москве.