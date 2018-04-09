Нападающего «Трактора» назвали лучшим новичком третьего раунда Кубка Гагарина

Комиссия Континентальной хоккейной лиги назвала нападающего «Трактора» Виталия Кравцова лучшим новичком третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина. Об этом со ссылкой на информацию КХЛ сообщили в отделе информации и общественных связей клуба.

— 18-летний форвард «Трактора» сыграл во всех четырёх матчах финала Восточной конференции. В среднем Кравцов проводил на льду 13 минут 26 секунд и нанёс три броска по воротам, — говорится в сообщении. — Также лауреатами стали вратарь Ларс Юханссон (ЦСКА), защитник Василий Токранов («Ак Барс») и нападающий Михаил Григоренко (ЦСКА).

«Трактор» завершил сезон 5 апреля, в четвёртом матче серии финала Восточной конеференции проиграв казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3. В итоге чёрно-белые получат бронзовые медали чемпионата КХЛ. Юбилейный сезон оказался для челябинцев одним из самых удачных. Команда повторила достижения сезонов 1976/1977, 1992/1993, 1993/1994 и 2011/2012.

В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, который в финале Запада был сильнее санкт-петербургского СКА.