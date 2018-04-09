Ещё
Нападающего «Трактора» назвали лучшим новичком третьего раунда Кубка Гагарина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающего «Трактора» назвали лучшим новичком третьего раунда Кубка Гагарина 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Комиссия Континентальной хоккейной лиги назвала нападающего «Трактора» Виталия Кравцова лучшим новичком третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина. Об этом со ссылкой на информацию КХЛ сообщили в отделе информации и общественных связей клуба.
— 18-летний форвард «Трактора» сыграл во всех четырёх матчах финала Восточной конференции. В среднем Кравцов проводил на льду 13 минут 26 секунд и нанёс три броска по воротам, — говорится в сообщении. — Также лауреатами стали вратарь Ларс Юханссон (ЦСКА), защитник Василий Токранов («Ак Барс») и нападающий Михаил Григоренко (ЦСКА).
«Трактор» завершил сезон 5 апреля, в четвёртом матче серии финала Восточной конеференции проиграв казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:3. В итоге чёрно-белые получат бронзовые медали чемпионата КХЛ. Юбилейный сезон оказался для челябинцев одним из самых удачных. Команда повторила достижения сезонов 1976/1977, 1992/1993, 1993/1994 и 2011/2012.
В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с ЦСКА, который в финале Запада был сильнее санкт-петербургского СКА.
74.ru: последние новости
Сидели на ступеньках: челябинцам не хватило мест на открытии чемпионата по танцам Троицкая прокуратура выяснила, кто напутал с убившими мальчика проводами Не смогла встать: сотрудницу челябинской спортшколы, где объявили голодовку, увезли на скорой
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Капелло объявил о завершении тренерской карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение