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«Вест Хэм» не станет приобретать Федора Смолова
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«Вест Хэм» не станет приобретать Федора Смолова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Лондонский «Вест Хэм» не собирается приобретать нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за 27-летнего нападающего 15 миллионов фунтов.
"Спорт-Экспресс", сославшись на британскую прессу сообщил, что в планы «Вест Хэма» не входит покупками Федора Смолова, ни другого нападающего. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес попросил руководству клуба усилить среднюю линию.
Ранее неоднократно появлялась информация об интересе «Вест Хэма» к лучшему бомбардиру двух последних чемпионатов России. Называлась и приблизительная цена российского нападающего — от 12 до 15 миллионов фунтов стерлингов.
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