«Вест Хэм» не станет приобретать Федора Смолова

Лондонский «Вест Хэм» не собирается приобретать нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова . Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за 27-летнего нападающего 15 миллионов фунтов.

"Спорт-Экспресс", сославшись на британскую прессу сообщил, что в планы «Вест Хэма» не входит покупками Федора Смолова, ни другого нападающего. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес попросил руководству клуба усилить среднюю линию.

Ранее неоднократно появлялась информация об интересе «Вест Хэма» к лучшему бомбардиру двух последних чемпионатов России. Называлась и приблизительная цена российского нападающего — от 12 до 15 миллионов фунтов стерлингов.